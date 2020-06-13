أخبار مصر | برلماني: عدم وعي بعض المواطنين بخطورة وباء الكورونا سيؤدي لكارثة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: عدم وعي بعض المواطنين بخطورة وباء الكورونا سيؤدي لكارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هناك بعض المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة حفاظًا علي حياتهم من خطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المواجهة هذا الوباء، مؤكدًا أن حالة عدم الوعي والاستهتار لدي البعض ستؤدي إلي كارثة حقيقة.

وأضاف بركات في بيان، اليوم السبت، أنه من بين كل عشر أشخاص نرى شخصين أو ثلاثة لا يرتدون الكمامة ويتعاملون باستهتار دون أدنى مسئولية مجتمعية تجاه الأزمة التي تمر بها البلاد، وأصبح البعض يرتدي الكمامة خوفا من الغرامة فقط، دون اهتمام بالفيروس.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه وفقا للدراسات، فإن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد - 19، الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.