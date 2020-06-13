أخبار مصر | برلماني: عدم وعي بعض المواطنين بخطورة وباء الكورونا سيؤدي لكارثة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: عدم وعي بعض المواطنين بخطورة وباء الكورونا سيؤدي لكارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هناك بعض المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة حفاظًا علي حياتهم من خطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المواجهة هذا الوباء، مؤكدًا أن حالة عدم الوعي والاستهتار لدي البعض ستؤدي إلي كارثة حقيقة.
وأضاف بركات في بيان، اليوم السبت، أنه من بين كل عشر أشخاص نرى شخصين أو ثلاثة لا يرتدون الكمامة ويتعاملون باستهتار دون أدنى مسئولية مجتمعية تجاه الأزمة التي تمر بها البلاد، وأصبح البعض يرتدي الكمامة خوفا من الغرامة فقط، دون اهتمام بالفيروس.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه وفقا للدراسات، فإن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد - 19، الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.
تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.