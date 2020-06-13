أخبار مصر | وصول 20 رحلة طيران تقل 3153 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

يشهد مطار الكويت، حركة مغادرة لنحو 34 رحلة طيران تحمل علي متنها 5453 راكبا إلى 6 دول مصر، والهند، وإثيوبيا، وتركيا، وإيران، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 20 رحلة تقل 3153 عاملا من العالقين، وجاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 20 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 20 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 13 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، على متنها جميعا 3153 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي العربية - مصر رقم 722 مطار الكويت الساعة 2.35 وعلي متنها 168 عاملا ، أما الثانية رقم 1656 الكويتية وتغادر الكويت 5.20 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي سوهاج.

والثالثة فلاي إيجبت رحلة رقم 5286 قيام من الكويت 6.45 وعلي متنها 160 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1542 قيام 8.30 علي متنها 212 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي طيران أير كايرو رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 160 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1544 قيام من الكويت الساعة 11.15 وعلي متنها 212 عمالا وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1731 قيام من الكويت 12.05 وعلى متنها 145 عاملا تصل القاهرة ، والثامنة علي الجزيرة رحلة رقم 1702 قيام من الكويت 13.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلى متنها 150 عاملا وصول القاهرة ، والعاشرة العربية - مصر رقم 212 قيام من الكويت 13.45 على متنها 168 عمالا وصول سوهاج.

أما الرحلة الحادية عشر رقم 3070 علي المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط/ القاهرة ، وعلي متنها 150 عاملا ، والرحلة الثانية عشر الكويتية قيام من الكويت 15.35 وصول سوهاج وعلي متنها 130 عاملا ، والثالثة عشر رحلة رقم 5048 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 16.45 وعلي متنها 160 عاملا ، وصول أسيوط ، والرحلة الرابعة عشر رقم 1724 قيام من الكويت 17.00 علي الجزيرة علي متنها 145 عاملا وصول الإسكندرية ، والخامسة عشر رقم 1734 قيام 17.05علي الجزيرة وصول مطار القاهر، وعلي متنها 145.

والسادسة عشر رقم 3074 قيام 17.05 علي المصرية وصول أسيوط/ القاهرة - مصر وعلي متنها 150 عاملا ، والسابعة عشر رحلة رقم 1734 قيام 17.05 علي طيران الجزيرة ، وعلي متنها 160 عاملا وصول سوهاج، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 علي طيران اير كايرو، قيام من الكويت 17.30 وصول سوهاج وعلي متنها 160 عاملا ، والتاسعة عشر رحلة رقم 554 علي طيران العربية - مصر قيام من الكويت 20.30 وصول الإسكندرية وعلي متنها 168 عامل، والرحلة العشرون رقم 3258 المصرية قيام من الكويت 20.10 وصول سوهاج/ القاهرة وعلي متنها 150 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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14 مليون ريال لـ 4830 متدربا ومتدربة علي رأس برنامج التدريب "تمهير"

تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، في تقريره للوزير عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، إلي أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)بالمملكة أودع ، ألفا و600 ريال ، مكافأة لـ 4830 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر مايو الماضي.

وأوضح الصندوق أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأميناً ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer