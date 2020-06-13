شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة السيول.. تفاصيل تحويل منطقة «الزرايب» إلى «زهور مايو» (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، الانتهاء من أعمال الحفر للعمارات السكنية بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، بإجمالي 42 عمارة سكنية، كمساكن بديلة للمتضررين من السيول الأخيرة بالمنطقة.
وقال «الجزار» في بيان إنه جارٍ صب الخرسانة العادية لقواعد عدد من العمارات، وكذلك صب الخرسانة المسلحة والأعمدة ببعض العمارات الأخرى، كما تم البدء في أعمال الطرق والمرافق للمنطقة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية «غير الآمنة»، مؤكدًا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتوفير مساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبه قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، إن العمل يجري في المنطقة بالكامل طبقاً لمخطط شامل، حيث جرى إطلاق اسم «زهور مايو» على المشروع، لافتا إلى تكليف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من أعمال، لدفع العمل بالمشروع وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.
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