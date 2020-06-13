شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة حماية أملاك الهيئة، وبني سويف الجديدة والعبور.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وأوضح «الجزار» أنه تم إصدار 20 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة وضم مساحات لمبان قائمة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في قيام مالك القطعة بالهدم وعمل تعديلات جوهرية بالمبنى والتعدي على الردود الخلفي بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الخامس بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء دور ثان بدون ترخيص واستخدامه في غير الغرض المخصص له.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة: حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.