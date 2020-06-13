شكرا لقرائتكم خبر عن طبقًا لتصنيف سيماجو.. جامعة الزقازيق تتقدم في الترتيب الدولي لمعيار الأداء البحثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في الترتيب الدولي بمعدل 5 مراكز مقارنة بالعام السابق في معيار الأداء البحثي، بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2020، محتلة المركز 394 علميًا ضمن 7026 مؤسسة أكاديمية وبحثية على مستوى العالم بهذا المعيار، بينما احتلت المركز السابع مصريًا ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية.

وبحسب بيان، السبت، أشاد رئيس الجامعة بالترتيب المتقدم الذي حققته الجامعة بتصنيف سيماجو، وبما يتم بذله من جهد وعمل متواصل للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة والوصول بها لترتيب متقدم بين الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية.

وذكرت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة احتلت المركز السابع مصريًا في المؤشر العام لتصنيف سيماجو لعام 2020.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن تصنيف سيماجو يستخدم 3 معايير هي الأداء البحثي ويمثل 50% والابتكار ويمثل 30% والتأثير المجتمعي ويمثل 20% من الوزن النسبي للتصنيف ويعتمد في تقاريره على قاعدة بيانات إسكوبيس.