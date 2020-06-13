شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل نفسه منزليًا».. إصابة مدير مستشفى ناصر العام في بني سويف بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام في بني سويف، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور نتائج المسحة الخاصة به، وتأكد إيجابيته للفيروس، عقب ظهور الأعراض عليه، وعزل نفسه منزليا لمخالطته الحالات الإيجابية للفيروس.
وعمل «نادي» نائبا لمدير مستشفى ناصر العام، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمله بقسم فرز وعزل حالات الاشتباه بالفيروس منذ أكثر من ثلاثة شهور ونصف، قبل أن يتم ترقيته قبل أسبوع لمنصب مدير المستشفى، ويُشتبه في إصابته بالفيروس قبل يومين عقب ظهور بعض الأعراض عليه إثر مخالطته للحالات الإيجابية التي جرى احتجازها في المستشفى، وتأكد إصابته بالفيروس، اليوم، عقب سحب عينة منه وتأكد إيجابيتها لفيروس كورونا.
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