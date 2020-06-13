شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات تعقيم وتطهير للجان.. «تعليم أسيوط» تستعد لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر إن تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وأكد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من جميع الاستعدادات التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو في الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من تجهيز مقار اللجان، والبالغ عددها 94 لجنة منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، فضلا عن تجهيز استراحات لرؤساء اللجان وتشمل 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية، كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.

وذكر أنه جرى التأكد من جاهزية جان امتحانات الثانوية العامة ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط ومقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بالمديرية والاستعدادات للامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والمقرات المختلفة.

مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تعقيم وتطهير وتركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة.

مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

وذكر وكيل الوزارة أنه جرى التأكيد على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

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مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين «الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري» استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير جميع الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط