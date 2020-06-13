شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة بالمراكز والقرى لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنظيم الحملات اليومية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مُشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بالشوارع والأحياء الداخلية للمركز وبقرية بني خالد، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنازل والمباني وأعمال التجميل والدهانات بمدخل قرية طحا، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية قلوصنا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال النظافة بالأحياء الداخلية للمدينة وبقريتي البرجاية ودماريس، كما تم إجراء عملية تمهيد للطرق بقرية صفط الخمار، بالإضافة لإجراء اعمال التطهير والتعقيم وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تنفيذ اعمال الرش والتطهير للمنشآت الحكومية والخاصة بقرية منبال، كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بحي غرب المركز.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المركز وبقرية الحسينية، كما تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير بقرية بني صامت، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع المخلفات الصلبة بقرية عطف حيدر، كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبوقرقاص وملوي، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة بمحيط المركز وبقرية أبيوها.

Advertisements

استمرار اعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا

استمرار اعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا

استمرار اعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا

استمرار اعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا