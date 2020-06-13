شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 9 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل إسنا».. وارتفاع عدد المتعافين لـ٦٤٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم السبت، خروج ٩ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٦٤٠ حالة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، إن الـ٩ حالات خرجوا، اليوم، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأضافت أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.