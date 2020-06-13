شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: التعليم الفني قاطرة التنمية في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المبادرات التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستغلال مهارات وأنشطة طلاب التعليم الفني في إنتاج محاصيل جديدة، وتجميل وتزيين الشوارع، وصناعة الألعاب المتعددة لوضعها بالحدائق، بالإضافة إلى زراعة الأشجار، وصناعة واقي الوجه للأطباء.

وبحسب بيان، السبت، أشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود طلاب ومدارس التعليم الفني، في استغلال المهارات لتجميل وتطوير المجتمع خلال فترة توقف الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى استغلال أنشطة التعليم الفني الاستغلال الأمثل للنهوض بالمجتمع، مؤكدًا أن التعليم الفني قاطرة التنمية بالدولة.

وذكرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك العديد من الابتكارات العلمية، ومشروعات إنتاجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، من خلال تجهيز المدارس لتسليم المعاشات، والشرائح للطلاب، واستلام الأبحاث، حفاظا على صحة المواطنين والطلاب، مؤكدةً على مراعاة التباعد، والمسافات البينية، وارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

جدير بالذكر أن تم تصنيع واقي الوجه في (الفاب لاب) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتسليم 50 واقيًا للوجه لأطباء مستشفى الحميات والصدر، خلال تلك المبادرة التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.