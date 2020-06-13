شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد بئر غاطس للقضاء على ضعف المياه بـ«ملوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه في إطار خطة الشركة للقضاء على مشكلة ضعف المياه بالمناطق الساخنة داخل المحافظة فإن قطاع المشروعات بالشركة انتهى من أعمال إحلال وتجديد بئر غطاس بقرية قلبا بمركز ملوى بطاقة إنتاجية ٦٠ ل /ث، والتى كانت تعانى من ضعف المياه، كما تم مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوى المرشحة، إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى.

وأضاف «الشهاوى» أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل بقرية سنجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى.

وأكد رئيس شركة المياه بالمنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.