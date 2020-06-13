شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر ملوي» تستقبل الفوج السادس من الجيش الأبيض لعلاج 135 مصابًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المنيا، استقبال الفوج السادس من الطاقم الطبي، والمعروف إعلاميا بالجيش الأبيض، لعلاج مصابي كورونا البالغ عددهم اليوم داخل المستشفى 135 مصابا موزعين على أقسام العزل، والرعاية الطبية، وخروج الفوج الخامس من أطباء وتمريض وفنين وعمال وعودتهم إلى منازلهم بعد أن تأكد سلامتهم من الوباء.
كما أعلنت إدارة المستشفى –في بيان السبت- تعافي 4 مصابين بالوباء وخروجهم وعودتهم لمنازلهم.
في سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إصابة 69 شخصًا من جميع مراكز المحافظة بوباء كورونا، ونقلهم لمستشفيات الحجر الصحي للعلاج.
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الوضع في مصر
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اصابات
41,303
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تعافي
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وفيات
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