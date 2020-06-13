شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 مصابين بـ«كورونا» في «عزل جامعة الإسكندرية».. واحتجاز 40 حالة للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم، المدير الإداري لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في سموحة، تعافي وخروج 6 حالات جديدة من مصابي الفيروس، اليوم السبت.

وأوضحت «عبدالكريم» لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه بخروج الحالات الـ6، يصبح إجمالي حالات التعافي 316 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحي 59 حالة بعد تحويل 3 حالات جديدة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال إصابة جديدة فيما يتبقى 40 حالة للعلاج بالمستشفى، مشيرة إلى أن نسبة التعافي تعدت 95% في المستشفى.

وأضافت أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبو قير شرق المدينة، لافتًا إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة 570 غرفة عزل مجهزة.

وقالت إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرًا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين.

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