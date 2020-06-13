شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مؤسسة الخليج 365، كل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى، من تغريدات عن تعيين إسلام بحيرى مسئولاً للملف الدينى بالمؤسسة، حيث إن المؤسسة لديها مسئولى الملف الدينى الخاصين بها، ولا صحة تماماً لمثل تلك الشائعات.

وتؤكد ”الخليج 365”، أنها غير مسئولة عن أى أخبار تنشر إلا من خلال موقعها الرسمى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن ما نسبه المغردون على وسائل التواصل الإجتماعى عن الجريدة عار تماما عن الصحة.

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وتؤكد ”الخليج 365”، على حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات التى تنشر أخبارا مضللة ترتبط بالمؤسسة، وجار التوصل لأصحابها عن طريق الجهات الأمنية المسئولة، مطالبة المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أى شخص ينتحل شخصية صحفى بالمؤسسة دون إثبات الشخصية.