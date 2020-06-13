شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أستاذة بـ«علوم بحار الاسكندرية» برئاسة المعهد الدولى للمحيطات «IOI» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الدكتورة لمياء إسماعيل محمدين الأستاذ المساعد بمعمل التلوث البحرى في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، ومدير المكتب التنفيذى لـ«IOI» بمصر، بمنصب الرئيس الجديد لشبكة المديرين في مجلس إدارة IOI (المعهد الدولي للمحيطات) لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على أغلبية أصوات مديري المعهد الدولى للمحيطات على مستوى العالم وذلك لأول مرة.

وأعلن مجلس إدارة المعهد الدولى للمحيطات ( IOI ) فوز «محمدين» بمقعد الرئيس الجديد لشبكة المديرين لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على أغلبية أصوات مديري المعهد الدولى للمحيطات على مستوى العالم.

ويعد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد هو المحتضن لأنشطة المعهد الدولى للمحيطات بناء على مذكرة التفاهم المنعقدة بينهم منذ 2004 وحتى الآن.