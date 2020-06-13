شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على مصانع المنوفية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، للتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

وقال خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إنه تم المرور على مصانع شركة سيجما للأدوية، وجرى التأكد من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وتكثيف أعمال الرش والتطهير للحد من انتشار نقل العدوى بين العاملين باعتبارهم العنصر الأساسي لدفع عجلة الإنتاج.