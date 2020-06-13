شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفرالشيخ» يحذر من نشر المنتدب اسم لجنته بالثانوية العامة على صفحات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من قيام أي منتدب ومشارك في أعمال الثانوية العامة بالإعلان عن اسم اللجنة المنتدب للعمل بها في الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت كشك- في بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم السبت- أن من يخالف ذلك ستتم إحالته للتحقيق على الفور، ومجازاته بأقصى العقوبات لمخالفته للتعليمات، موضحة أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14طالبا وطالبة فقط.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازم لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأوضحت أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينها 26 استراحة لرؤساء اللجان والملاحظين ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء اللجان ومراقبي وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.

يذكر أن 19 ألفا و314 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلى 30 ألفاو 465 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، بمحافظة كفر الشيخ.

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