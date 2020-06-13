شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تُرسل طائرة إلى مطار الغردقة لإعادة 91 من مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران أوكرانية استثنائية بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

وقال إسلام توفيق، مدير الشركة التي تتولي وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية في مصر، إنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال إنهاء اجراءات سفر الركاب البالغ عددهم ٩١ أوكراني.

وتعد هذه الرحلة هي الرابعة التي يتم فيها إجلاء مواطنين أوكران من الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية انتشار فيروس كورنا.