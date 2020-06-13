شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ الإيطالى: مصر حصن للغرب ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى ماوريتسيو جاسبارى، مصر بأنها "حصن للغرب" ضد هجمات الإرهاب، وقال جاسباري - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية -، إن " مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يقفا ضد الإرهاب الأصولي لمواجهته، لتدفع ثمنا باهظا بالدم كل عام". وأضاف السيناتور الإيطالي أنه "من مصلحة إيطاليا والغرب بأسره الاستمرار في إمداد القاهرة بالسفن والمعدات العسكرية الأخرى".

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