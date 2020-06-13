شكرا لقرائتكم خبر عن تسونامى كورونا يضرب عمالقة البيزنس عالميا.. هؤلاء أبرز الخاسرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا حول العالم وتوقف السفر والسياحة، لا يزال نزيف خسارة الوظائف مستمرا، حيث تعلن كبرى الشركات العالمية فى كل القطاعات مثل شركات الطيران وشركات السفر وصناعة السيارات وشركات النفط، بشكل شبه يومى عن تقليص عملها أو غلق متاجرها أو تقليل القوة العاملة بها، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفى هذا الفيديو، نستعرض معًا أبرز الخاسرين من تسونامى فيروس كورونا اقتصاديًا..

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