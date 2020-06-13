شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن خطة امتحان التيرم الثانى للفرق النهائية بإجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة الكامل لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لطلاب السنوات النهائية، والتى تبدأ فى الأول من يوليو القادم وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعداد الجدول الزمنى لامتحانات الطلاب بالكليات، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة، أن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية تتضمن مراعاة جميع المعايير التى تحقق السلامة للجميع، من خلال تطبيق مسافات التباعد وسط إجراءات احترازية، مشددة على التعقيم والتهوية، وخاصة فى الكليات ذات الكثافة العددية، مؤكدا أن الجامعة حريصة أشد الحرص علي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب والعاملين بالجامعة أثناء انعقاد الامتحانات.

Advertisements

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة آخذين فى الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب لحماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب، وبإدارة الامتحانات، وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، وتوقيع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص، ويراعى انصراف الطلاب بتسلسل ونظام ودون تدافع أو تزاحم، ويغادر الطلاب الحرم الجامعى فور إنتهاء الامتحانات، ولا يسمح بالتجمعات، مع وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة إجباريًا لدخول الامتحانات، كما ستقوم الجامعة بإجراء الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول إلى الجامعة، وتعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية لجميع الكنترولات.