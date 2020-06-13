شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يصل مرحلة التربيع الأخير بسماء مصر والوطن العربى بعد قطع 3 أرباع مداره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرق قمر مرحلة التربيع الأخير لشهر شوال 1441 بعد منتصف الليل ورصد عاليا في قبة السماء مائلا نحو الأفق الجنوبي بالتزامن مع بداية شروق شمس اليوم السبت مع خلفية السماء الزرقاء.

وكشفت الجماعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن تبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة (06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسيبقى مشاهدا إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلى.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة فى قبة السماء، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

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وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثى الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في الاقتران لشهر ذى القعدة بالتزامن مع كسوف الشمس سيكون مشاهداً في الوطن العربي.