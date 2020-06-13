شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 20 رحلة طيران تقل 3153 عاملا مصريا من العالقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 34 رحلة طيران تحمل على متنها 5453 راكبا إلى 6 دول مصر ، والهند، وأثيوبيا، وتركيا، وإيران، وقطر ، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 20 رحلة تقل 3153 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 20 سوف تصل إلى 4 مطارات هى مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 20 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 13 يونيو وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 3153 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى العربية - مصر رقم 722 مطار الكويت الساعة 2.35 وعلى متنها 168 عاملا ، أما الثانية رقم 1656 الكويتية وتغادر الكويت 5.20 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى سوهاج.

والثالثة فلاى أيجبت رحلة رقم 5286 قيام من الكويت 6.45 وعلى متنها 160 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1542 قيام 8.30 على متنها 212 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة على طيران أير كايرو رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 160 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1544 قيام من الكويت الساعة 11.15 وعلى متنها 212 عمالا وتصل مطار القاهرة .

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والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1731 قيام من الكويت 12.05وعلى متنها 145 عاملا تصل القاهرة ، والثامنة على الجزيرة رحلة رقم 1702 قيام من الكويت 13.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 13.30 وعلى متنها 150 عاملا وصول القاهرة ، والعاشرة العربية - مصر رقم 212 قيام من الكويت 13.45على متنها 168 عمالا وصول سوهاج.

أما الرحلة الحادية عشر رقم 3070 على المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط/ القاهرة ، وعلى متنها 150 عاملا ، والرحلة الثانية عشر الكويتية قيام من الكويت 15.35 وصول سوهاج وعلى متنها 130 عاملا ، والثالثة عشر رحلة رقم 5048 طيران فلاى ايجبت قيام من الكويت 16.45 وعلى متنها 160 عاملا ، وصول أسيوط ، والرحلة الرابعة عشر رقم 1724 قيام من الكويت 17.00 على الجزيرة على متنها 145 عاملا وصول الإسكندرية ، والخامسة عشر رقم 1734 قيام 17.05على الجزيرة وصول مطار القاهر، وعلى متنها 145 .

والسادسة عشر رقم 3074 قيام 17.05 على المصرية وصول أسيوط/ القاهرة - مصر وعلى متنها 150 عاملا ، والسابعة عشر رحلة رقم 1734 قيام 17.05 على طيران الجزيرة ، وعلى متنها 160 عاملا وصول سوهاج، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 على طيران اير كايرو، قيام من الكويت 17.30 وصول سوهاج وعلى متنها 160 عاملا ، والتاسعة عشر رحلة رقم 554 على طيران العربية - مصر قيام من الكويت 20.30 وصول الإسكندرية وعلى متنها 168 عامل، والرحلة العشرون رقم 3258 المصرية قيام من الكويت 20.10 وصول سوهاج/ القاهرة وعلى متنها 150 عاملا ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.