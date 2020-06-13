أخبار مصر | بركان وزلازل وعواصف وجائحة عالمية.. أهم 25 كارثة في 2020.. والبقية تأتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بركان وزلازل وعواصف وجائحة عالمية.. أهم 25 كارثة في 2020.. والبقية تأتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى عام 2019 بأكبر حدث مأسوي فيه، وهو حريق غابات أستراليا، لتصل إلى تشيلي والأرجنتين، لتكن بداية حزينة لعام 2020، خاصة بعد تلك الصور التي التقطت من الفضاء في السابع من يناير والتي أظهرت القارة الأسترالية مثل كرة من نار متوجهة، لتنتهي تلك الحرائق بقتل ما يقرب من 500 حيوان بري، وأحرقت ما يقرب من 15 مليون فدان.

وخلال الشهور القليلة الماضية شهد عام 2020 العديد من الكوارث، نعرض لكم أهمها في السطور التالية:

1- مقتل قاسم سليماني

في 3 يناير، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، على يد القوات الأمريكية في العراق

2- سقوط طائرة أوكرانية

وفي الثامن من يناير، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إسقاط طائرة مدنية أوكرانية عن طريق الخطأ، والتي كانت في طريقها إلى كييف.

3- وفاة سلطان عمان

في العاشر، توفى السلطان التاسع لسلطنة عمان، قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز تسعة وسبعين عاما.

4- فيروس كورونا

الحادي عشر من يناير، سجلت الصين وفاة الحالة الأولى لها بفيروس كورونا، ليصبح وباء عالمي يجتاح العالم بأسره، لتكون بداية لوضع مأسوي، وتحول كثير من المدن العالمية إلى مدن أشباح، ويسجل الاقتصاد الوضع الأسوأ له بعد الحرب العالمية الثانية.

5- بركان "تال" الفلبيني

وقع بركان تال في الثاني عشر من يناير، حيث ثار البركان في جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وقد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء، ويعد من أنشط براكين البلاد، يشار إلى أن آخر ثوران لبركان "تال" كان في العام 1965.

6- تنازل الأمير هاري

وفي الثامن عشر من يناير، تجرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من ألقابهما الملكية، وتنحيهما.

7- زلزال تركيا

وفي الرابع والعشرين من يناير، ضرب زلزال 6،8 درجات شرق تركيا، وقتل أكثر من30 شخصا وإصابة أكثر من ألفين.

8- وفاة كوبي براينت

وفي السادس والعشرين من الشهر، تحطمت طائرة كان على متنها لاعب كرة السلة الأميركي كوبي براينت، وابنته وسبعة آخرين.

9- صفقة القرن

وفي الثامن والعشرين من يناير، أعلن ترامب، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي أثارت الرأي العام الدولي.

10- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بدأ الشهر الثاني من العام الجديد، بانسحاب بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، بعد ما يقارب من نصف قرن من انضمامها.

11- عاصفة "سيارا"

في العاشر من مارس، أسفرت العاصفة "سيارا"، شمال غرب أوروبا لوقف مئات الرحلات الجوية وتم تعليق حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا، والتي تسببت بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.

12- زلزال إيران

في السادس عشر من فبراير، هز إيران زلزال بقوة 5.8 درجات منطقة متاخمة بالقرب من مضيق هرمز في الخليج العربي.

Advertisements

13- وفاة مبارك

في الخامس والعشرين من فبراير، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

14- غلق الحرم:

وفي السابع من مارس، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق الحرمين الشريفين (المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة)، في غير أوقات الصلاة، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الخليج 365 بساعة.

15- انهيار فندق

في الثامن من مارس، انهار فندق في مدينة تشيوانتشو، وقد كان يستخدم كمحجر صحي لأشخاص تحت الملاحظة خشية إصابتهم بفيروس كورونا، ليلقى عشرة أشخاص مصرعهم جراء انهيار المبنى.

16- عاصفة التنين

في الحادي عشر من مارس، شهدت مصر العاصفة الأسوأ منذ 40 عامًا، لتشهد موجة طقس شديدة البرودة، الذي استمرت لثلاثة أيام متتالية.

17- تسريب غاز في الهند

في السابع من مايو، أدى تسريب الغاز في مدينة فيسكابتنام، من مصنع "إل جي بوليميرز" الكيمياوي، إلى وفاة 13 شخصا، ونقل مئات آخرون مرضى إلى المستشفيات، بعد حدوث تسرب غاز في جنوب الهند.

18- نقل الجثث الإيطالية

في الحادي والعشرين من مارس، نقلت حافلات عسكرية تابعة للجيش الإيطالي توابيت ضحايا "كوفيد-19" من مدينة بيرغامو، في مشهد مأساوي أبكي العالم.

19- مقابر البرازيل الجماعية

في الخامس والعشرين من ابريل، أقيمت في البرازيل مقابر جماعية بسبب كثرة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، وتعد البرازيل من أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا بالوباء.

20- غزو الجراد لإيران

في السادس عشر من مايو، هاجم الجراد إيران، والتي هددت بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبع مليارات دولار.

21- إعصار الهند

في الحادي والعشرين من مايو، ضرب الهند وبنغلاديش إعصار أمفان القاتل، الذي أودي بحياة العشرات.

22- غزو الجراد للهند

في السابع والعشرين من مايو، أدت موجة هجمات من الجراد الصحراوي إلى تدمير ما يقرب من 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، في غرب الهند ووسطها، وتعد أسوأ هجمة جراد تواجه البلاد منذ 1993.

23- جورج فلويد

انتهى شهر بايو، بتصدر العنصرية الأمريكية ضد السود الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل جوروج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، وانتقال الاحتجاجات من امريكا إلى أوروبا.

24- حريق أحد مخازن أمازون

في السادس من يونيو، اندلع حريق هائل في أحد مخازن تابعة لشركة "أمازون"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفى خلال 15 دقيقة من الحريق انهار الجزء الخلفي من المبنى مما أدي إلى انفجاره.

25- النهر الأحمر

في السادس من يونيو أيضاَ، تسرب أكثر من عشرين ألف طن من الديزل، ليتحول أحد الأنهار في شمال روسيا إلى اللون الأحمر، من جراء، مما أدى إلى توقع كارثة بيئية في سيبيريا.

هذه كانت أهم 25 كارثة وقعت خلال الستة أشهر الماضية من عام 2020، ويتبقى به ستة أشهر آخرين، فهل سنشهد كوارث أخرى؟؟ هذا ما تجيب عنه الأيام المقبلة.