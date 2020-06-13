شكرا لقرائتكم خبر عن جولة السيسي والموعد المتوقع لتراجع معدل إصابات كورونا في مصر.. الأبرز بالصحف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاز تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الأسمرات (3) السكني بالمقطم على اهتمامات الصحف الثلاث «الأخبار والأهرام والجمهورية» الصادرة صباح السبت، كما ركزت الصحف على عدد أخر من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

سلطت الصحف الثلاث الضوء على تفقد الرئيس السيسي مشروع الأسمرات (3) السكني بالمقطم، الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

والتقى الرئيس السيسي أثناء الجولة عددا من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم، مستفسرا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما قام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

وأشارت الصحف إلى أن مجلس النواب يبدأ غدا في مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قوانين مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص مشروع قانون مجلس الشيوخ على تشكيل المجلس من 300 عضو ينتخب الثلثان بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتجري الانتخابات على 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وقسم القانون الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

وحول ما يتعلق بقانون مجلس النواب نصت التعديلات المقترحة على تشكيل المجلس من 568 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأةه ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، كما نصت التعديلات على أن تجرى انتخابات مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وفي سياق متصل، أرسل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لأخذ رأي الهيئة في تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بالجلسة العامة.

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وسلطت الصحف الضوء على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، والذي توقع فيها تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا بداية يوليو المقبل، طالما التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وقال إن شراسة الفيروس قلت مقارنة بثلاثة شهور مضت، لافتا إلى أن 85% من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي، مؤكدا إمكانية عودة المسابقات الرياضية نهاية يوليو المقبل والفتح التدريجي للأندية والصالات الرياضية مطلع الشهر القادم.

وأوضح المتحدث أن الفترة القادمة ومنذ بداية يوليو ستشهد عودة السياحة الخارجية في ثلاث محافظات، لافتا إلى أن ضوابط عودة السياحة ستتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس في بلادهم.

وفي الشأن الرياضي، تطرقت الصحف إلى عقد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعات مكثفة مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة؛ من أجل الاستماع لأرائهم بشأن موقف إعادة النشاط خلال المرحلة المقبلة واستئناف مسابقات الدوري في مختلف الدرجات أو إلغائها.

كما سيعقد أعضاء الاتحاد جلسات مع مسئولي أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية خلال الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي في مقر اتحاد الكرة.