شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خدمة المسحة الطبية لكشف كورونا المقدمة للعاملين بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، يرصد" الخليج 365 " أبرز المعلومات عن الخدمة:

1 - بدأت جامعة القاهرة فى تفعيل الخدمة الموافق 1 يونيو، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا.

2 - يأتى إطلاق الخدمة بالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة التعايش وضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير إجراءات الوقاية لكافة العاملين والمنتسبين للجامعة.

3 - تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات كافة العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 01212015555.

4 - يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى.

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5 - في حال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل جميع الفحوصات والمسحة الخاصة بڤيروس كورونا.

6 - تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.

7 - في حال كانت درجة الإصابة بسيطة سيتم تخيير الحالة بين العزل المنزلي أو العزل في المدينة الجامعية، وفي هذه الحالة سيصرف العلاج من الصيدلية بمبنى العيادات الخارجية، ويتم تسليم ارشادات العزل ومواعيد المتابعة وفقًا لجدول محدد من الاستشاري.

8 - في حال كانت درجة الإصابة متوسطة أو شديدة سيتم توجيه الحالة لمستشفى العزل للحجز وتلقي العلاج.