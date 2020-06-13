شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتية: 3153 عالقا مصريا يغادرون لـ4 محافظات عبر 20 رحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 8 رحلات على متنهم 1352 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 883 راكبا إلى سوهاج، و4 رحلات على متنهم 605 ركاب إلى أسيوط ورحلين على متنهما 313 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وفلاي ايجيبت، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة طيران المصرية، و5 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة العربية - مصر، ورحلتين لشركة فلاي ايجيبت ورحلتين لشركة اير كايرو.
وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 2691 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.
س.ع
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدنى الكويتية: 3153 عالقا مصريا يغادرون لـ4 محافظات عبر 20 رحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.