شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم منازل الحالات الإيجابية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش عمليات تطهير وتعقيم منازل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بمدينة العريش.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطهير ٤ منازل بالعريش، بجانب تطهير عدد من العيادات والمنشآت الطبية التي ترددت عليها الحالات المصابة بفيروس كورونا قبل حجزها في مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

أضاف شوكة، أنه تم فحص عدد من المخالطين للسيدة التي توفت نتيجة فيروس كورونا بالعريش وشقيقتها المحتجزة بالمستشفى نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث جاءت جميع التحاليل سلبيه.

بدوره أكد الدكتور حاسم حمدي مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة أن أجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 53 حالة.. حيث تم حجزها وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 36 حالة وايجابية 16 حالات، وهناك حالة لا زالت تحت البحث.

وأشار إلى شفاء حالتين من الحالات الإيجابية، وحجز 4 حالات في مستشفى العريش العام و5 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزي وحالة واحدة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.. إلى جانب 3 حالات حجز منزلي، ووفاة حالة واحدة.

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