شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مُعلم وشقيقته واحتجاز 4 من أسرتها عقب الاشتباه في إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن مُعلم وشقيقته لفظا أنفاسهم الأخيرة داخل منزلهما عقب الاشتباه في اصابتهما بفيروس كورونا المستجد، عقب عزلهما منزليا بناء على استشارة طبيب خاص في عيادته.

وأضاف المصدر لم يرد أي منهما إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإنما خضعا للكشف الطبي لدى عيادة احد الأطباء الخاصة، ونصحهم بالعزل المنزلي عقب ابلاغهم بان الأعراض التي لديهم هي نفسها أعراض الفيروس، وبالفعل جرى عزلهم منزليا بمعرفتهم.

وتابع «توفي الشقيقين، وفور علمنا بالواقعة، جرى احتجاز ٤ من الأسرة في العزل بمستشفى الفشن المركزي وإجراء الفحوصات لهم وسحب عينة لتحليلها.

وأضاف «سيتم اتخاذ إجراءات ضد الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليهم ونصحهم بالعزل المنزلي»

واحتجزت مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، بقيادة الدكتور كريم اسماعيل، وبإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الجمعة، ٤ من أسرة واحدة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسحب عينة منهم وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، على اثر وفاة شقيقين من نفس الأسرة اثر الاشتباه في اصابتهم بالفيروس.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورا يفيد بوفاة ٧ أشخاص يقيمون بمركز الفشن جنوب بني سويف، اثر اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قبل أن ينفي مصدر رسمي داخل المديرية ذلك.

Advertisements