شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مهام تنفذها هيئة المساحة أبرزها اصدار التقاويم الميلادية والهجرية سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " الهيئة العامة للمساحة" إحدى هيئات وزارة الموارد المائية والرى التى أنشئت عام 1898، أى منذ ما يزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى، وفى التقرير التالى نرصد المهام التى تنفذها هيئة المساحة. 1- أعمال الرفع المساحي بغرض التسجيل النهائي بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري. 2- أعمال المسائل والمراجعة بغرض فصل الحدود بين أصحاب الشأن (لحل مشاكل المواطنين) 3- أعمال الحيز العمراني بتحديد ووضع العلامات حول المناطق السكنية (الكردونات) لمنع التعديات على الاراضي الزراعية. 4- إنتاج الخرائط متعددة المقاييس لاستخدامها في التخطيط التفصيلي للمدن والقرى وكذلك التخطيط المشروعات القومية للمحافظات والاقاليم. 5- القيام بأعمال مشروعات نزع الملكية الخاصة بتعويضات الأهالى للمشروعات الاستراتيجية. Advertisements 6- إعداد التقارير الاستشارية الخاصة بتقديرات الملكيات الخاصة بالجهات والشركات لصالح المنفعة العامة. 7- تنفيذ أعمال البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل : وزارة الزراعة (بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية) ووزارة الأوقاف (بروتوكول حصر أملاك الوزارة على خرائط مساحية) ووزارة الري (حصر املاك الري لعدد 23 محافظة على خرائط مساحية ) 8- أعمال أرشفة وترميم الخرائط والمستندات ذات البعد القومي للهيئة ولصالح الغير و حفظها بقواعد بيانات تمهيداً لاستدعائها وقت الحاجة. 9- دمج أعمال الأرشفة فى ملفات على هيئة اسطوانات مدمجة وكتب ورقية.

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