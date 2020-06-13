شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو البحر الأحمر: بيلاروسيا أعلنت استئناف حركة الطيران للغردقة 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر نبيل عضو غرفة الفنادق وامين صندوق جمعية مستثمرو البحر الاحمر أن بيلاروسيا ستكون أول الأسواق الوافدة إلى الغردقة حيث أعلنت أنها ستبدأ 4 يوليو عودة حركة الطيران ووصول الوفود السياحية، لافتا إلى أن الرؤية بالكامل ستتضح خلال اليومين المقبلين حيث ستكثف جمعية مستثمرى البحر الاحمر التواصل مع الأسواق السياحية لتحديد مواعيد لتشغيل الخطوط واستئناف السياحة.

وقال نبيل فى تصريح لليوم السابع أنه تم التوافق مع أوكرانيا وصربيا على بدء الحركة فى يوليو وجارى التنسيق حول المواعيد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك تصور نهائى بكافة الأسواق السياحية ومواعيد استئناف الطيران الخاص بها.

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وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، أمس الأول الخميس ، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وتقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح وبالتزامن مع ذلك تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية، ومن أهم هذه الحوافز: إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.