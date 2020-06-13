شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون توزيع التركة على الورثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً، ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.

حول هذا الأمر، يقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى نرصدها كالتالى:.

ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

-شهادة وفاة المورث المتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.

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-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة.

-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.

ج:طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.

ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.

ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.