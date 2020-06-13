لطلاب الثانوية العامة.. اعرف شكل لجنة الامتحانات لحماية الطلاب من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى، حيث وضعت عددا من الضوابط والإجراءات سيتم اتخاذها داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من المقرر أن تتخذها وزارة التربية والتعليم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة: