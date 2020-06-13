شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فاتورة يونيو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة.. والجديدة تحصل فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة ، أن فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها خلال الأيام القليلة القادمة هى فاتورة استهلاك شهر يونيو، موضحا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها وفقا للأسعار القديمة وليس بأسعار الشرائح الجديدة التى تم إعلانها، والتى سيتم تطبيقها الفاتورة الجديدة، وتحصل فى أغسطس.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب ان يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

وقال حمزة إن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح بأى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على ارسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء و نسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها ، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

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2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)