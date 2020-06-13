شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي طبيبة و3 ممرضات من فيروس كورونا بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي في قها خروج وتعافي الدكتورة «ميادة» إخصائي مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالقليوبية من العزل بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة لها التي أجريت لها مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين من المستشفى إلى 264.

وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفي قها للعزل إن 4 حالات غادروا المستشفي ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 264 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم أضافت الدكتوره اسماء أن المتعافين هم الدكتورة ميادة اخصائي مكافحة العدوي و3 ممرضات زينب ع بمستشفي بهتيم وفتحية بدر ووائل توفيق واللذين خرجا للعزل المنزلي