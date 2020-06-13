نجاح أقلمة "البانيكم" المتحمل للملوحة في الصحراء الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، توصل الباحثين بمركز البحوث التطبيقية والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء إلى أقلمة نوع من نبات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة سواء كانت في التربة أو مياه الري، من خلال إطلاق برنامج لنشر البانيكم لإنتاج الأعلاف تحت ظروف الملوحة، للوصول إلى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع والتي تخدم مناطق التوسع الأفقي التي تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوه، والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

وأوضح المهندس محمود عيد مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، أن فريق العمل بالمركز توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون، وتم تنفيذ 22 حقلًا إرشاديًا بمطروح، بالإضافة إلى حقول إرشادية بسيوة في حقول المزارعين والوصول إلى نسبة عالية من التبني لهذا المحصول.