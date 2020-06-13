"أنا تعبت".. مصاب بكورونا ينتحر لعدم مقدرة أسرته على تكاليف علاجه بمستشفى خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقًا بعد أن اشتد عليه المرض، ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة. وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، أن الضحية (سائق - ٣٨ عامًا)، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء

أشعة مقطعية على الصدر، فوصف له الطبيب الأدوية اللازمة، وأمره بعزل نفسه منزليا. وبحسب التحقيقات، فإن المصاب يقيم برفقة زوجته وأبنائه مع والديه في منزل العائلة المكون من ٣ طوابق، وأنه كان يطبق العزله بالطابق الأخير، وتتولى زوجته الصعود له بالطعام مع أخذها الاحتياطات

اللازمة. وأوضحت التحقيقات، أن السائق عقب مرور ٨ أيام من إصابته، اتصل هاتفيًا بشقيقه قائلًا له: "أنا تعبت ومش قادر استحمل الألم حرارتي مرتفعة طول الوقت، وجسمي بيموتني من التعب، وديني مستشفي خاص"، ليجيبه شقيقه بأنهم لا يستطيعون تحمل نفقات المستشفى الخاص، وهو

ما دفعه لإحضار حبل وربطه في ماسورة غاز بصالة الشقة، وتخلص من حياته. وعندما صعدت زوجته بالطعام للاطمئنان عليه فوجئت به معلقا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.