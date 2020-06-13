مصدر أمني: حريق سيراميك المرج لم يسفر عن وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، إن حريق سوق السيراميك في المرج، لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وأشار المصدر الدي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الحريق أسفر عن بعض الإصابات بالاختناق جراء الدخان الكثيف جراء الحريق.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 20 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه.

والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.