بعد الدفع ب_ ٢٠ سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق سوق السيراميك بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق سوق السيراميك في المرج.
ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، ب٢٠ سيارة إطفاء وخزانات مياه لمحاصرة ألسنة اللهب و إخماد الحريق.
كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج.
والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار للنيران بصورة كبيرة.
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