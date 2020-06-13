شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب من الخفافيش تهاجم الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية صور وفيديوهات لهجوم أسراب من الخفافيش على منطقة " الإسمية " بالخانكة الامر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة الإسمية التابعة للمدينة بوجود منزل مهجور به كميات كبيرة من الخفافيش تحوم حوله في شكل أسراب.

وأضاف ربيع أنه تم إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومن المقرر إرسال لحنة لمعاينة المنزل والقضاء علي الخفافيش وتطهير المنطقة.

يذكر أن قريتين من شبين القناطر والقناطر الخيرية تعرضتنا لمهاجمة الخفافيش بمنازل مهجورة فى وقت سابق، وأرسلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة للقضاء عليهم وفحص الأنواع والسلالات والتي ثبت أنها من آكلة الفواكه وليست من النوع الخطير.