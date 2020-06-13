شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال العامة تضبط قضايا اختلاس ونصب وتزوير قيمتها 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 7 أشخاص متهمين فى قضايا اتجار فى النقد وانتحال صفة ونصب واحتيال على المواطنين بمبالغ مالية بلغت 11 مليون جنيه.

أسفرت الحملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا اتجار فى النقد وانتحال صفة ونصب واحتيال على المواطنين واحتيال مصرفى مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 50 ألف جنيه مصرى و4 آلاف دولار تم ضبطها نقدياً، وقرابة 7 ملايين جنيه تم الاستيلاء عليها من المواطنين فى وقائع الاحتيال والنصب.

فى المنيا أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة مغاغة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، خاصة شهادات التخرج المنسوب صدورها للجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كارنيه عضوية مزور منسوب لإحدى النقابات وهاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد وهى عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وفى قنا ألقى القبض على محاسب مسؤول الدفع الإلكترونى بإحدى الجهات الحكومية استولى على 3 ملايين و200 ألف جنيه قيمة استقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية وإصدار أوامر دفع وهمية تفيد بسداد تلك المبالغ للجهات المستحقة، وتبين من التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 550 ألف جنيه من خلال إصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه حيث تبين عدم وجود أية تعاملات مع تلك الشركات وقام بإيداع المبالغ المالية المستولى عليها بحسابه الشخصى بأحد البنوك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.