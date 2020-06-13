شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش قانونى «الشيوخ» و«النواب» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس النواب جلساته غداً، لمدة 3 أيام، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، والتصويت نهائياً على مشروعات تعديلات قوانين الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهيئة السكك الحديدية، وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وهيئة الشرطة، وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والنظام الأساسى لكليتى الفنية والطب العسكريتين، ومد إيقاف العمل بضريبة الأطيان.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022)، وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادى القصبى و10% من الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء عبدالمنعم العليمى وسلامة الرقيعى وشريف نادى، وأكثر من 10% من النواب فى ذات الموضوع.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادى القصبى و10% من الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء.