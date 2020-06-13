شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال السياحة الخارجية بفنادق الغردقة وفقًا لضوابط تشغيل مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه ليس هناك أي اشتراطات وضوابط جديدة خاصة بالفنادق والقري السياحية لاستقبال السياحة الخارجية بداية من شهر يوليو المقبل حسب اعلان مجلس الوزراء بفتح حركتي السياحة والطيران الخارجية.

وأكدت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالغردقة أن الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر التي تستقبل نزلاء سياحة داخلية مستعدة لاستقبال سياحة خارجية بنفس الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء وقامت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية بالتفتيش عليها ومنحها شهادة السلامة الصحية والتي وصل عددها ٧٢ فندقا.

ولفت سيد الجابري مدير إحدى المجموعات السياحية الكبري في البحر الأحمر إلى أنه سيكون هناك اقبال من السياحة الخارجية في البحر الأحمر بعد القرارات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لمنظمى الرحلات بإلغاء رسوم التأشيرة ورسوم الخدمات والإقلاع والهبوط لرحلات الطيران والتي أشادت بها شركات السياحة الأجنبية

التي تنظم رحلات إلى مصر.

وأضاف الجابري أن عددا الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر تلقي المئات من الحجوزات من سائحين من مختلف الجنسيات وذلك لقضاء اجازاتهم بداية من الشهر المقبل وانهم ينتظرون اعادة فتح حركة الطيران الدولية إلى مصر

وأكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن العالم كله يتجه حاليا إلى العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية واغلب شركات الطيران اعلنت عن عودة حجز رحلاتها من جديد إلى الوجهات السياحية المختلفة بل وأصبح هناك طلب ملح من بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل بريطانيا وألمانيا واوكرانيا حيث يرغب منظمو الرحلات في تشغيل رحلات شارتر إلى الوجهات السياحية المصريةخاصة مرسي علم والغردقة.

واقترح ابو طالب ضرورة وضع برامج وحوار جديدة تلبي احتياجات السائح وبحث التخفيض في سعر تكلفة الطيران الشارتر مع اعداد حملات دعائية في الاسواق المستهدفة تشمل الاجراءات الاحترازية المتبعة بالفنادق ووضع كورونا في مصر وجهود الدولة للسيطرة عليه.

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