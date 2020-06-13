شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا نقص فى أدوية «كورونا» بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أن الوزارة ليس لديها نقص فى أدوية البرتوكول العلاجى لمصابى فيروس كورونا، والمستشفيات لديها مخزون كاف من الأدوية التى يحصل عليها المرضى بالمجان، مشيرًا إلى أن النقص فى الصيدليات للجمهور بسبب عملية التخزين التى يقوم بها بعض المواطنين.

وأضاف غنيمة لـ«المصرى اليوم»: «لدينا 20 مستشفى عزل نسبة الإشغال فيها لا تتعدى 75 %، وهناك 235 مستشفى تم فتحها لاستقبال المصابين لا تتعدى نسبة الإشغال فيها 35 %، وهناك فريق يستقبل المصابين ويشرح لهم ما سيفعله، وفريق آخر يستقبل المصاب بعد إجراء التحاليل ويستكمل للمريض باقى الإجراءات»، وأوضح أن الشكاوى التى تم رصدها من عدم وجود أسّرة بعد الاتصال بهم اتضح أنهم ذهبوا إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليهم وتوجيههم بالعزل المنزلى، ما يجعل المريض يتصور أن عزله منزليًا لعدم وجود سرير فى المستشفى، لافتًا إلى أن أى مريض يعزل منزليًا يتم دراسة حالته وهناك نزل الشباب والمدن المخصصة للعزل وهناك 8733 مصابا بالنزل، وهى إحدى التجارب التى نفذتها الوزارة ونسبة الشفاء فى النزل نحو 70 %، والباقى يتلقى العلاج.

وأشار إلى أن صمود النظام الصحى فى مصر مقارنة بدول كبرى ليس بجهود وزارة الصحة فقط، ولكن بقدرة الدولة المصرية بالكامل، موضحًا أن البرتوكول العلاجى المصرى لفيروس كورونا وضعه كبار أساتذة الطب وبعد مراجعة اللجنة العلمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وقد يختلف البرتوكول فى حدود ضيقة حسب كل حالة، مشيرًا إلى أن مصر أصرت على استمرار هيدروكسى كلوروكوين، بعد طلب منظمة الصحة العالمية إيقافه وبعد وقت قليل عادت المنظمة مرة أخرى لاستخدامه لتؤكد صحة البرتوكول المصرى.

وحول موقف مستشفيات القطاع الخاص، لفت غنيمة، إلى أن المستشفيات الخاصة شريك أساسى فى تقديم الخدمة الطبية فى مصر، موضحًا أنه بالتأكيد هناك بعض التجاوزات وهو ما تحدثت عنه وزيرة الصحة خلال لقائها ممثلى القطاع لضبط الأسعار، مؤكدًا على أن الوزيرة وجهت بالمتابعة وأى مريض أو مواطن يتعرض لأى تجاوز عليه التقدم بشكوى وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى.

وشدد رئيس قطاع الطب العلاجى، على أن كل الأطقم الطبية لهم الأولوية فى العلاج والحجز فى مستشفيات العزل، وأن الوزارة منذ اليوم الأول لجائحة كورونا؛ تعمل على حماية الأطقم الطبية وتوفير كل المستلزمات الوقائية، والأماكن لأى منهم يتم إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أن الوزارة على تواصل ومتابعة دائمة للمصابين، ولا يوجد طبيب لا يجد مكانا فى مستشفيات العزل، لكن هناك عدد من الأطباء هم من اختاروا لأنفسهم العزل المنزلى ويتم متابعتهم أيضًا.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تدخل الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة جراحيًا وبشكل عاجل لمصابى فيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا، تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كل التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب، بما يشمل اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبى وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأضاف الدكتورعبدالفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمى، أن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا إيجابية بدأ يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل، وقام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى ويضم الجراحين.

وقال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمى، إن ثلاث حالات جديدة خرجوا بعد تعافيهم وكانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يومًا نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من إيجابى إلى سلبى، وانتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهى استكمال العلاج وتطبيق برتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى، ومن ضمن الحالات التى تعافت أب وأم خروجا أمس بعد أن خرج أبناؤهما الثلاثة أمس الأول، وهذا من الأمور الإيجابية التى رفعت الروح المعنوية لباقى المرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.

وأشار الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، إلى أن المستشفى شهد حالة ولادة قيصرية لإحدى المصابات بفيروس كورونا والمحتجزة بالمستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى.

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وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأول، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ10691 متعافيًا، وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و1377 حالة وفاة.