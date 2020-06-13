صادر لها قرارات هدم.. غلق 16 محلًا تجاريًا بـ3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي الجمرك في الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة اللبان، اليوم الجمعة، حملة لغلق وتشميع محال تجارية بعدد من العقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات هدم.

و قال محمود بريك، رئيس حي الجمرك، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 16 محلًا تجاريًا بالعقارات أرقام 44 و46 و48 بشارع الباب الأخضر بمنطقة اللبان.

وأشار بريك، إلى أن العقارات الثلاث آيلة للسقوط، وصادر لها قرارات هدم وإخلاء إداري، لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المارة والسكان.

وأضاف رئيس حي الجمرك، أن تنفيذ الحملة تم بمشاركة قوة أمنية من قسم شرطة اللبان، وإدارة رخص المحلات بالحي، منوها إلى استمرار الحملات لفرض الانضباط وهيبة الدولة. غلق 16 محلًا تجاريًا بـ 3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية غلق 16 محلًا تجاريًا بـ 3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية غلق 16 محلًا تجاريًا بـ 3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية غلق 16 محلًا تجاريًا بـ 3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية غلق 16 محلًا تجاريًا بـ 3 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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