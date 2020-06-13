شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تعلن بيانًا بحالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانا بحالات كورونا المستجدة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن اجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 53 حالة.. حيث تم حجزها وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتى تفيد سلبية 36 حالة وايجابية 16 حالات، وهناك حالة لا زالت تحت البحث .

وأشار إلى شفاء حالتين من الحالات الايجابية، وحجز 4 حالات في مستشفى العريش العام و5 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزى وحالة واحدة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.. إلى جانب 3 حالات حجز منزلى، ووفاة حالة واحدة .

وطالب البيان مجددا المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات أو ترديدها، والاعتماد على المصادر الرسمية التي تصدرها الصحة.. كما طالبهم بضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة .