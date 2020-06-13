شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 كيلوجرام لحوم شاورما منتهية الصلاحية في حملة لتموين الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمى حملاتها المكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

في هذ السياق، شنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، اسفرت عن ضبط 23 كيلو جرام لحوم شاورما منتهية الصلاحية داخل إحدى المطاعم بنطاق حى ثان طنطا، وتم تحرير محضر رقم 13534، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر، أن الحملة تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت عادل فتحى مدير إدارة بندر طنطا، وياسر مراد رئيس قسم الرقابة ببندر طنطا .