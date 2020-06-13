شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوقيع الكشف لأعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشنت الغرفة التجارية بشمال سيناء مبادرة لتوقيع الكشف الطبي على أعضاء الغرفة وأسرهم بأسعار رمزيه من خلال التعاقد مع احد المعامل الطبية. وقال عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لجنة ادارة الازمات بالغرفة دشنت مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل ازمة فيروس كورونا العالمية الحالية، حيث تم التعاقد مع معمل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة .

وأضاف محمد قويدر نائب رئيس الغرفة أن تعاقد الغرفة مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمات.

وطالب قويدر منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مناسبة، حيث أن الخصم يشمل التاجر واسرته وأقاربه من الدرجة الأولى.. مشيرا الى أنه على من يرغب التوجه إلى المعمل بصورة السجل التجاري او التوجه الى مقر الغرفة لاستلام خطاب موجه إلى المعمل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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