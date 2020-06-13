شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لم نعتمد أى لقاح أو دواء لكورونا من أى بلد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنطمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنها استراتيجية المنطمة منذ بداية أزمة كورونا تتسم بالسرعة والشمول واتخاذ وضعية الاستجابة الكاملة، وتشمل الاستراتيجية، الوصول لفهم أفضل للمرضى عبر التحاليل المستمرة، وكذلك تم تطوير بروتوكولات بحث يتم استخدامها فى 60 دولة بطريقة منسقة.

وأضاف، خلال لقاء خاص لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم لما جبريل، أن المنظمة أصدرت حزمة من الإرشادات الفنية تشمل أكثر من 100 وثيقة، مضيفا أن المنظمة قامت بالتنسيق مع الشبكات العلمية لتنسيق العمل العالمى فى ماجالات الوبائيات والتنبؤ والتشخيص، مؤكدا ان فيروس كورونا يأخذ مسارات مختلفة فى كل بند عن الأخر.

وتابع أنه لم يعتمد أى لقاح أو دواء لكورونا من أى بلد حتى الآن، مضيفا أن العديد من البلدان تستخدم أدوية مختلفة كونها تخفف من أعراض المرض، مشيرا إلى ان

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وكان المدير الإقليمى لمنطمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال إن التدابير الوقائية هى العامل الرئيسي فى مواجهة جائحة كورونا، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بالاطقم الرعاية الصحية لأنهم فى الصفوف الأمامية ودعمهم وهم فى الصفوف الأولى لمواجهة كورونا.

وأضاف، أن بروتوكلات العلاج فعاليتها فى البلدان التى تنفذتها بدقة جيدة، مضيفا أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يسهم إسهاما كبيرا فى محاربة الفيروس.

وقال إنه من الممكن عودة الإصابات فى موجة أشد قوة مما نراه الآن.

وعن الافتتاح التدريجى لعدد من الدول مسمى التعايش مع الفيروس قال: علينا التعامل بحذر حتى لا يتسبب الفتح بموجة ارتدادية، والعالم يحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والعمل المشترك وتوخيد الجهود، مضيفا: لن يكون بمقدور دولة واحدة ممها كانت إمكانياتها أن تكبح جماح هذه الجائحة، وننصح بتحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وفتح الأعمال وفتح الأعمال لتنشيط الاقتصاد.