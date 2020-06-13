أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

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